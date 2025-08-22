El Abierto GNP Seguros tendrá nueva campeona; Linda Noskova fue eliminada en cuartos de final

El Abierto GNP Seguros de Monterrey se acerca a su final y después de una sorpresiva ronda de octavos de final, los partidos de cuartos de final brindaron grandes emociones y despedidas agónicas.

Linda Noskova, campeona defensora, fue eliminada por Ekaterina Alexandrova tras caer 6-7, 6-4 y 2-6 en la cancha principal del Club Sonoma, que el sábado va a coronar a una nueva Reina de Monterrey.

Alexandrova, segunda sembrada del torneo, se convirtió en la máxima favorita al campeonato no solo por vencer a la última monarca, sino por la eliminación de Emma Navarro este miércoles.

El punto fuerte de Noskova fue su saque, con 10 aces en el partido, pero Alexandrova, que vive el mejor momento de su carrera en el top 15 del ranking mundial, se mostró impecable en los puntos de quiebre, aprovechando cinco de seis oportunidades.

Después de su triunfo en Linz en febrero de este año, Alexandrova ya sabe lo que es ganar un torneo de categoría 500 en la WTA, y ahora busca sumar Monterrey en esa lista de victorias.

En conferencia de prensa después del partido, Ekaterina confesó a pregunta expresa por EL UNIVERSAL Deportes que “no le da importancia” a sentirse favorita o no, y que toma su participación en Monterrey “paso a paso”.

Sin embargo, reconoció que “sería increíble ganar acá, no voy a mentir. Disfruto mucho jugar acá, quiero quedarme hasta el final y levantar el trofeo”.

