¿Se va el 'Tato' Noriega? Este es el polémico comunicado de Rayados tras ser eliminados del Clausura 2026

Este domingo los Rayados concluyeron su participación en el torneo Clausura 2026 al ser eliminados antes de que empiece la Liguilla. Además, se despidieron con una goleada, cortesía de Santos Laguna, que terminó el semestre en el último lugar.

Al sonar el silbatazo final, las redes sociales se llenaron de críticas de los aficionados de la Pandilla a los jugadores y principalmente a la directiva, encabezada por Manuel Filizola y Jesús Antonio 'Tato' Noriega.

Además, el club publicó un comunicado en el cual dan a entender que habrá cambios en la cúpula albiazul.

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"En el Club de Futbol Monterrey Rayados reconocemos con claridad que los resultados y el desempeño obtenidos por nuestro equipo varonil en el presente torneo no corresponden con lo que busca nuestro club, ni con lo que merece y exige nuestra afición", se lee al inicio del comunicado.

En el segundo párrafo es donde aparece una posible indirecta que indique un cambio de directiva.

"Estamos, de inmediato, trabajando con responsabilidad y enfoque en las acciones necesarias para retomar el nivel competitivo que buscamos. En fechas próximas informaremos decisiones alineadas y orientadas a fortalecer nuestra estructura deportiva", se lee.

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