Resultado: Santos Laguna humilla a Rayados de Monterrey y se despide del Clausura 2026 con victoria

El último lugar de la tabla de posiciones se despidió con dignidad del torneo Clausura 2026. Santos Laguna goleó al Monterrey (3-0) en la última jornada y le regaló a su afición una alegría sobre el final de una temporada para el olvido.

Guerreros y Rayados no se jugaban nada más que el orgullo en esta última jornada del Clausura 2026 y con mucho honor, Santos salió a representar a sus aficionados mientras la Pandilla jugó con la mente puesta en las vacaciones. Una vez más, el conjunto regiomontano demostró ser un equipo tan pobre, que lo único que tiene es dinero.

El canterano Joaquín Moxica había anotado su primer gol en Liga MX, pero el árbitro Abraham de Jesús Quirarte Contreras, con asistencia del VAR, anuló la anotación por estar en fuera de lugar. A partir de ahí, Monterrey se convirtió en un equipo gris, tibio, sin alma.

Santiago Mele volvió a equivocarse y su error volvió a convertirse en gol en contra. Emmanuel Echeverría (43') aprovechó una mala salida del portero uruguayo y anotó el primer gol de la victoria lagunera. Antes de que acabe el primer tiempo, Aldo López (48') se llevó los reflectores con una exquisita definición de chilena para aumentar la ventaja.

El segundo tiempo fue un trámite y Lucas Di Yorio (71') puso el último clavo en el ataúd de los Rayados, que terminó el semestre en el lugar 13 de la tabla de posiciones, su peor desempeño desde el 2008 y que seguramente cambiará de directiva antes del próximo torneo.

Santos se despide con 12 puntos y en el último lugar, pero a diferencia de Rayados, lo hace con vergüenza deportiva y sobre todo, con la cabeza en alto.