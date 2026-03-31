Repechaje Mundialista: República Democrática del Congo vs Jamaica – EN VIVO – Rumbo a Norteamérica 2026

La hora de la verdad ha llegado. Esta tarde, dos selecciones se enfrentan sobre la cancha del estadio Akron, con la misma ilusión: Clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

República Democrática del Congo y Jamaica miden fuerzas en la final del Repechaje Mundialista de Guadalajara, con el objetivo de conseguir el penúltimo boleto para el Mundial del próximo verano.

Los Leopardos y los Reggae Boyz están a 90 minutos de regresar a una justa mundialista; para ambos, sería la segunda participación de su historia, por lo que este partido representa muchísimo.

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La escuadra de la isla caribeña desea regresar al torneo más importante de clubes de la FIFA, luego de 28 años. No participa desde Francia 1998, fue la única vez que lo hizo.

Por tal motivo, quiere volver con todas sus fueras; aunque, en esta ocasión, no parte con el favoritismo de su lado, como en la semifinales ante Nueva Caledonia.

Jamaica se ubica en la posición número 70 del Ranking de la FIFA, mientras que República Democrática del Congo está en el puesto 48.

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Es por eso, que los reflectores los tienen los congoleños en esta final del Repechaje Mundialista; sin embargo, son conscientes de que no debe confiarse por el tema de la superioridad.

Cabe resaltar el partido comenzará en punto de las 15:00 horas y que será transmitido a través de las pantallas de TUDN y de ViX Premium, por lo que las personas podrán disfrutar y conocer al penúltimo participante de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El destino de ambas selecciones está en juego, 90 minutos las separa de estar, por segunda ocasión, en la justa mundialista, pero primero deberán hacer todo lo posible para imponerse al rival y conseguir el ansiado boleto.

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Sigue aquí el minuto a minuto de República Democrática del Congo vs Jamaica

FINAL DEL PARTIDO

CONGO CLASIFICA A LA COPA DEL MUNDO

MIN 100 - GOOOOL DEL CONGO

Axel Tuanzebe marca el primero y acerca a su país a la Copa del Mundo.





Universal Deportes 04:55 PM Termina el segundo tiempo. Se vienen los tiempos extra.

Universal Deportes 04:32 PM ¡EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 03:55 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Universal Deportes 03:07 PM Min 5. ¡GOL ANULADO DE CONGO! Bakambu anotaba el 1-0 en fuera de lugar

El partido sigue 0-0