PGA Tour: Garrick Higgo, el joven sudafricano que busca la gloria en Los Cabos

El World Wide Technology Championship, además de ser el torneo más longevo del PGA Tour en México, tiene la característica de ver actuaciones históricas que cambian las vidas de quienes terminan por consagrarse campeones. Garrick Higgo , el joven sudafricano que llega como líder al día de campeonato, busca unirse a esa privilegiada lista de ganadores.

El camino de Higgo en la edición 19 del torneo empezó “iluminado” por el brillo de dos excampeones como Austin Eckroat y Erik van Rooyen, que lo acompañaron en las primeras rondas. Al ser cuestionado si recibió algún consejo de estos dos golfistas para encarar el fin de semana, el golfista de 26 años bromeó y reveló que “voy a intentar ver qué hacen y luego copiarlos para intentar ganar”.

En el tercer día de actividades, el egresado de la Universidad de Nevada, Las Vegas, firmó su mejor ronda, no solo en la temporada, sino de su carrera, con 61 golpes para una tarjeta de 11 bajo par y un acumulado de -22.

“Funcionó todo, tuve muy buenos putts y mi jornada fue muy sólida”, reconoció al terminar la jornada.

Seguro de sí mismo, Higgo compartió que “es bueno tener rondas así, hice todo lo que debía hacer”. El deseo por alcanzar su segunda victoria en el año tras conquistar el Corales Puntacana Championshipy la tercera en su carrera, está en su punto más alto.

“Si puedo tener el liderato lo tomaré, para esto jugamos así que daré todo de mí sin importar lo que pase”, concluyó.

Nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, Garrick Higgo se presenta como un jugador distinto; desde su estilo particular con gorra estilo callejero, el pelo largo y sus potentes golpes de perfil zurdo. Empezó a jugar al golf a los 13 años después de fracturarse el codo jugando al rugby y desde entonces, adoptó al deporte de los bastones como su gran pasión. Sus ganancias como profesional, son superiores a los 6 millones de dólares.

Este domingo saldrá junto a Carson Young y Trevor Cone en busca de ser el nuevo monarca del torneo más longevo del PGA Tour en México.