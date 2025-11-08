PGA Tour: ¿Quiénes son los favoritos a ganar el World Wide Technology Championship?

Este sábado comenzó la ronda 3 del World Wide Technology Championship con los 72 golfistas que pasaron el corte en el prestigioso campo El Cardonal de Los Cabos, donde destaca la presencia de los dos mexicanos, Emilio González y Alejandro Madariaga, quien logró avanzar en su primera aparición oficial en el PGA Tour.

Al sábado llegó el alemán Matti Schmid en la cima, seguido del estadounidense Nick Dunlap; sin embargo, el gran favorito según las casas de apuestas es Ben Griffin, número 12 del mundo que vive su mejor temporada con 2 victorias en el año.

En Caliente, Griffin trae un momio de +400, que significa que si apuestas 100 pesos a que termina como campeón y lo logra, te llevarías 500 pesos. El segundo favorito es justamente Schmid, con momio de +500 y una posible ganancia de 600 pesos si apuestas 100.

Con el mar de fondo, así es la vista desde el green del hoyo 10 en El Cardonal 😮‍💨 🇲🇽 pic.twitter.com/7s3Jct0Zfp — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 8, 2025

El top 10 de favoritos lo completan Sami Valimaki (+550), Nick Dunlap (+650), Garrick Higgo (+750), Chad Ramey (+750), Victor Perez (+2000), Patrick Rodgers (+2800), Thorbjorn Olesen (+3300) y Eric Cole (+3300).

Golfistas con mayor currículum como J.J. Spaun y Francesco Molinari, ganadores de Majors, tienen momios por encima del +10000; por lo que podría ser atractivo apostar por ellos pensando en que remonten su posición en la tabla en estas rondas finales.

Finalmente, de los golfistas mexicanos, el favorito es Emilio González, con momio de +75000.