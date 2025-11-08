Garrick Higgo llega como líder al último día del World Wide Technology Championship

La edición 19 del World Wide Technology Championship está cerca de llegar a su final, y como nos tiene acostumbrados, este domingo la última ronda será no apta para cardiacos.

El sudafricano Garrick Higgo tomó el primer lugar tras jugar su mejor ronda en toda la temporada. Con una tarjeta de 11 bajo par y un acumulado de -22, el egresado de la Universidad de Nevada, Las Vegas, tuvo nueve birdies, cinco de ellos consecutivos, y un águila en el hoyo 1 para firmar una de sus mejores actuaciones en su carrera.

A un tiro de distancia lo persigue el estadounidense Carson Young (-21), con una ronda impresionante de 11 birdies.

De la delegación mexicana, esta vez el jugador más destacado fue el poblano Alejandro Madariaga, que no demuestra nervios ni presión por estar en su primer torneo del PGA Tour y terminó en 4 bajo par gracias a cinco birdies y solamente un bogey.

Garrick Higgo, quien terminó su ronda como líder del World Wide Technology, compartió sus pensamientos sobre el campo de golf El Cardonal y confesó que le dijo a Erik van Rooyen y a Austin Eckroat que buscará igualar sus victorias en Los Cabos 👀 pic.twitter.com/XIdtplEXeE — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 8, 2025

Emocionado por ver a su abuelo presente en el green del hoyo 9, Madariaga aseguró al terminar su ronda que “”estoy muy contento con mi juego, le di muy bien a la bola pese al bogey del 18 que me costó”. Además, en un enorme gesto de humildad, reveló que no se detiene a pensar en quitarle el protagonismo a su compatriota, sino que “lo importante es que estamos poniendo el nombre de México en alto”.

Por su parte, Emilio González tuvo una tarde de pesadilla con dos tiros por encima del par, dos doble bogeys y apenas tres birdies, para firmar una tarjeta de +3.

Con Austin Eckroat a 14 tiros de distancia del líder, todo indica que este domingo en el 18 de El Cardonal se coronará un nuevo campeón y Los Cabos tendrá nuevo rey.