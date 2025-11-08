Liga MX: Más de seis mil elementos de seguridad resguardarán a la afición en los estadios este sábado 8 de noviembre

Con toda la intención de vivir una jornada pacífica en el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025, la Liga MX dio a conocer — a través de un comunicado — el operativo de seguridad que se desplegará en las cinco sedes que tendrán futbol este sábado 8 de noviembre.

Serán seis mil 522 elementos de seguridad los que resguardarán la integridad de los asistentes a los partidos de esta jornada sabatina. El duelo entre Toluca y América presume dos mil 300 elementos en las inmediaciones del estadio Nemesio Diez, en la capital del Estado de México.

El partido entre Cruz Azul y Pumas, a celebrarse en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, tendrá poco más de mil personas (1,082) encargadas de salvaguardar la seguridad alrededor de la casa provisional del conjunto cementero en un duelo que define tanto al líder del campeonato como al último invitado al Play-In del Apertura 2025.

Lee también Liga MX: Inteligencia Artificial predice ¿qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

Para el choque entre Tigres y Atlético San Luis la Liga MX requerirá de mil 500 elementos de seguridad, mientras que en el estadio Akron — donde jugarán Chivas y Monterrey — apenas se ocuparán poco más de mil (1,055) elementos policiales. Para el León vs Puebla solo fueron citados 585 cuerpos de seguridad.

Comunicado de la LIGA BBVA MX: pic.twitter.com/5XcjSvAO7d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2025

La Liga MX reiteró que habrá tolerancia cero ante actos de indisciplina en las afueras de los estadios en esta jornada.