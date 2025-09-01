Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup 2025 tras vencer 3-0 al Inter Miami. Obed Vargas, mediocampista mexicano, fue una de las figuras del encuentro, y después de la celebración le dedicó un par de palabras a su país y a Javier Aguirre.

Las Garzas llegaban a este duelo como favoritos, ya que cuentan con un plantel plagado de estrellas como: Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Una vez finalizado el duelo, Obed habló con TUDN y expresó su sentir tras haber vencido a Messi y compañía, dejando en claro su admiración hacia el futbolista argentino.

"Messi es un gran jugador, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo lo posible para ganarle."

Durante esta pequeña entrevista, el futbolista del Seattle Sounders también aprovechó para dedicarle el título a la afición mexicana, un gesto que parece dar indicios sobre a qué selección quiere representar.

"Esto va para todo México que se la debíamos".

Obed Vargas cuenta con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), por lo que su convocatoria con México y Estados Unidos son muy probables. De hecho, el mediocampista ya ha sido llamado por el Tri mayor en octubre del año pasado, algo que no ha vuelto a ocurrir.

De momento, el joven de 20 años está contemplado por la selección de su categoría, la cual disputará el Mundial de su especialidad que arranca a finales de Septiembre. Sin embargo, el mexicano alzó la mano para estar con la absoluta.

"Ojalá me tomen en cuenta, es todo lo que puedo decir".

La Selección Mexicana enfrenta en este mes dos amistosos, uno frente Japón y el otro ante Corea del Sur, duelos en los que no fue convocado el jugador del Seattle Sounders.