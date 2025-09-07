Nicolás Larcamón hace trampa en carrera del Bosque de Chapultepec; fue descalificado, pero presumió su medalla

La Fecha FIFA de septiembre ha permitido a los equipos tomarse un respiro de la Liga MX, torneo que volverá este fin de semana con fuerza en búsqueda de grandes compromisos.

La pausa ha permitido a las instituciones trabajar, atender compromisos comerciales o, en el mejor de los casos, tomarse días libres para compartir con la familia. Uno de estos últimos ejemplos fue protagonizado por Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul.

Lee también Alfredo Adame realiza espectacular 'patada de bicicleta' en el México vs. Japón; Christian Martinoli y Luis García no pudieron contener la risa

El argentino, quien luego de algunos problemas en la Leagues Cup logró retomar el camino y colocarse entre los primeros sitios del torneo local, aprovechó el tiempo y decidió formar parte de la Carrera del Bosque de Chapultepec.

La participación de Larcamón, quien en México ha dirigido a Puebla y León, no pasó desapercibida para los seguidores, quienes al revisar los registros se dieron cuenta de que el entrenador fue descalificado.

Lee también Jorge Campos debuta en la televisión japonesa; se robó las cámaras durante el partido de la Selección Mexicana

De acuerdo con el portal de la competencia, el entrenador celeste no habría corrido el total de la prueba de 10 kilómetros, lo que generó que no se registrara su tiempo en el chip.

FOTO: ESPECIAL

Sin importar el no haber competido correctamente y aparentemente haber hecho trampa, Nicolás Larcamón presumió su medalla en redes sociales, generando una ola de comentarios negativos.