Nicolás Larcamón hace trampa en carrera del Bosque de Chapultepec; fue descalificado, pero presumió su medalla

Guadalajara Open 2025 sufre importantes bajas; el cuadro principal se queda sin tres figuras

F1: Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de Italia

Víctor 'Pocho' Guzmán reveló detalles de su salida de Chivas; "Yo no sabía nada"

Jannik Sinner fue víctima de la "maldición" de Drake; ¿De qué se trata?

La Fecha FIFA de septiembre ha permitido a los equipos tomarse un respiro de la Liga MX, torneo que volverá este fin de semana con fuerza en búsqueda de grandes compromisos.

La pausa ha permitido a las instituciones trabajar, atender compromisos comerciales o, en el mejor de los casos, tomarse días libres para compartir con la familia. Uno de estos últimos ejemplos fue protagonizado por Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul.

El argentino, quien luego de algunos problemas en la Leagues Cup logró retomar el camino y colocarse entre los primeros sitios del torneo local, aprovechó el tiempo y decidió formar parte de la Carrera del Bosque de Chapultepec.

La participación de Larcamón, quien en México ha dirigido a Puebla y León, no pasó desapercibida para los seguidores, quienes al revisar los registros se dieron cuenta de que el entrenador fue descalificado.

De acuerdo con el portal de la competencia, el entrenador celeste no habría corrido el total de la prueba de 10 kilómetros, lo que generó que no se registrara su tiempo en el chip.

FOTO: ESPECIAL
Sin importar el no haber competido correctamente y aparentemente haber hecho trampa, Nicolás Larcamón presumió su medalla en redes sociales, generando una ola de comentarios negativos.

FOTO: ESPECIAL
