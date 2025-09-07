Alfredo Adame realiza espectacular 'patada de bicicleta' en el México vs. Japón; Christian Martinoli y Luis García no pudieron contener la risa

La Selección Mexicana empató hace unas horas (0-0) ante Japón, en un partido cerrado para el equipo de Javier Aguirre, que pese a sus intentos, no pudo causar daño en la meta nipona.

El resultado generó opiniones negativas entre los aficionados, quienes esperan una gran mejoría del equipo mexicano. Tendrán una nueva prueba en la presente fecha FIFA ante Corea del Sur, que venció (0-2) a Estados Unidos.

El partido, que fue transmitido nuevamente por TV Azteca —empresa que se ausentó durante la Copa Oro— regresó con fuerza y regaló uno de los momentos más virales en redes sociales.

Todo ocurrió tras la presentación de Alfredo Adame, famoso conductor, quien formará parte de un nuevo reality de la televisora y fue presentado oficialmente en el medio tiempo por Christian Martinoli y Luis García.

La presencia de Adame, quien estuvo atento a las acciones del juego del Tricolor, se mantuvo durante la parte complementaria, en la que se le pudo ver sentado, escuchando los comentarios de los comentaristas estelares.

En una de esas participaciones, Martinoli elogió la carrera de Alfredo Adame, en especial su paso por las artes marciales mixtas, situación que él respondió con su popular movimiento de “patada de bicicleta”.

La acción de Adame desató de inmediato las risas de Jorge Campos, Luis García y Martinoli, quien le mostró su apoyo para quedarse con el primer lugar del concurso.