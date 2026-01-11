NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda de Comodines; HOY, 11 de enero

La Ronda de Comodines sigue su rumbo, luego de haberse definido a los dos primeros eliminados y a los que siguen con el sueño de alcanzar el Super Bowl de este año.

El sábado se disputaron dos juegos. El primero fue el de Rams frente a Panthers, donde la franquicia de Los Ángeles se impuso 34-31 a la de Carolina, un duelo que se definió en los últimos minutos. Más tarde, los Chicago Bears acabaron con el sueño de los Green Bay Packers 31-27, este juego también entregó grandes emociones a lo largo de cada cuarto del juego.

Con los Rams y Bears clasificados a la Ronda Divisional, este domingo 11 de enero conoceremos a otros tres clasificados a esta fase en la que los esperan Denver Broncos y Seattle Seahawks, los mejores sembrados de sus respectivas conferencias.

Buffalo Bills se miden a los Jaksonville Jaguars en el primer duelo de la cartelera dominguera. Este duelo significa una gran oportunidad para el equipo comandado por el MVP Josh Allen, que terminó con una marca de 12-5. El escenario es ideal para los Bills, pero Jaguars cerró la temporada regular con ocho victorias consecutivas y con una marca de 13-4, por lo que indica no será un duelo fácil para ninguno de los dos equipos.

El choque más interesante de la Ronda de Comodines es el que protagonizan los 49ers (12-5) y las Eagles (11-6). Philadelphia recibe en su casa a los de San Francisco en lo que será una revancha para el equipo de la Bahía tras lo sucedido en 2022 en la final de la NFC.

Chargers (11-6) y Patriots (14-3) se encargan de cerrar la actividad del domingo. El Gillette Stadium vuelve a recibir un juego de postemporada luego de seis años de espera, por lo que será una noche emotiva para la afición. Los de New England llegan como favoritos sobre la franquicia de Los Ángeles, Drake Maye es la gran esperanza para los pats.

Horarios y canales de los partidos de Ronda de Comodines

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Horario: 12:00 horas

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles

Horario: 15:30 horas

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports México

Los Angeles Chargers vs New England Patriots

Horario: 19:15 horas

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

*Todos los horarios corresponden al centro de México