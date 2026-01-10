Más Información

Toluca derrota al Monterrey de visita con Hugo Gónzalez como su principal figura

NFL: Bears vencen a Packers y dan un golpe eterno en la rivalidad

Nick Cassidy califica como un "arranque de ensueño" el debut de Citroën en la Fórmula E

Necaxa sorprende a Santos en el TSM y suma sus primeros tres puntos en el Clausura 2026

Cruz Azul cierra una semana de terror con derrota frente al León

Chicago celebró algo más que una victoria. Después de 85 años, los Bears volvieron a ganarle un partido de playoffs a los Packers de Green Bay.

En la Ronda de Comodines, los Bears derrotaron 31-27 a los Packers en un Soldier Field que estalló de felicidad al ver a su acérrimo rival vencido. En su momento fue el equipo de George Halas, ahora fueron los dirigidos por Ben Johnson los que escribieron su nombre con letras doradas en la historia de Chicago.

Brandon McManus fue el gran villano de los queseros, con tres patadas falladas que dejaron ir 7 puntos vitales en el encuentro.

Los Bears, con garra y mucho espíritu, remontaron un déficit de 18 puntos en la segunda mitad.

Un pase de 30 yardas de Caleb Williams a DJ Moore sentenció el partido y selló el boleto de una franquicia hambrienta de gloria a la ronda divisional, donde espera por los 49ers de San Francisco o los Eagles de Filadelfia.

Este triunfo significa avanzar a la siguiente ronda, sí, pero también representa un punto de inflexión en la rivalidad. Ahora, los Bears pueden presumir paternidad sobre Green Bay en partidos de playoffs.

