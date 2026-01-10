NFL: Rams avanzan sobre los Panthers en un dramático partido

Más Información
Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos para llevar a Rams de Los Ángeles a una dramática victoria de 34-31 en la ronda de Comodines sobre Panthers de Carolina.
Stafford terminó con 24 de 42 pases para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua tuvo 10 recepciones para 111 yardas y dos touchdowns totales, mientras los Rams (13-5), que eran favoritos, avanzaron.
Bryce Young lanzó para 264 yardas y un touchdown, y corrió para otra anotación para Carolina (8-10), que terminó la temporada perdiendo cuatro de sus últimos cinco partidos. Jalen Coker logró sus mejores marcas personales con nueve recepciones para 134 yardas y un touchdown y Chuba Hubbard corrió para 46 yardas y dos touchdowns.
Los Panthers comenzaron perdiendo 14-0, pero remontaron para tomar una ventaja de 24-20 con el segundo touchdown de Hubbard en el juego terrestre a principios del último cuarto.
Stafford, seleccionado como All-Pro más temprano ese mismo día, lideró a los Rams de regreso al campo y encontró a Kyren Williams para un pase de touchdown de 13 yardas por el medio para una ventaja de 27-24.
Los Ángeles parecía tener el control después de detener a la defensa y devolverle el balón a Stafford.
Pero una falta por retención puso a los Rams detrás de los palos y forzó un despeje, que Isaiah Simmons bloqueó para poner a los Panthers arriba.
Cuatro jugadas más tarde, Young encontró a Coker en la esquina izquierda de la zona de anotación para un pase anotador de 7 yardas para darle a Carolina una ventaja de 31-27 con 2:39 minutos en el reloj, provocando un frenesí en la multitud local.
Pero Stafford adelantó rápidamente a los Rams 71 yardas en siete jugadas con el cornerback de los Panthers, Jaycee Horn, dos veces Pro Bowl, fuera de la banda por una conmoción cerebral, y culminó el partido con un pase perfecto a Parkinson cerca del lado derecho de la línea de gol. Parkinson, quien anotó dos touchdowns la semana pasada, se abrió paso hasta la zona de anotación para anotar.
