Colombia y República Democrática del Congo disputan esta noche un partido que promete ser bastante atractivo.

Las dos selecciones llegan a este compromiso con el objetivo de dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El estadio Guadalajara seré el escenario de este duelo, correspondiente a la Jornada 2 del Grupo K.

Los Cafeteros vienen de derrotar (3-1) a Uzbekistán en el Ciudad de México, durante su presentación en el Mundial, por lo que quieren asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Por su parte, los Leopardos consiguieron un punto histórico en las justas mundialistas en la primera fecha, cuando le arrebataron la victoria a Portugal, por lo que tiene el ánimo a tope para encarar este encuentro.

A lo largo de la historia, los congoleños nunca habían podido sumar una sola unidad en el certamen más importante de selecciones del planeta.

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Es cierto que únicamente habían participado en una ocasión, que fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, pero perdieron sus tres partidos, no pudieron anotar ni uno solo y recibieron 14 en total.

Por tal motivo, la representante de África sueña con tener una participación histórica en Norteamérica 2026. Su primer objetivo es clasificar entres las 32 mejores del torneo veraniego.

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Cabe resaltar la goleada (5-0) de Portugal sobre Uzbekistán obliga a Colombia y República Democrática del Congo a ganar, si todavía sueñan con quedarse con el primer lugar del Grupo K.

Aunque, la diferencia de goles de los portugueses los obliga a conseguir la mayor cantidad, pero también está el tercer y el segundo en juego, por lo que ninguna se puede dar del lujo de dejar escapar puntos esta noche en la Perla Tapatía.

El partido entre colombianos y congoleños será transmitido en nuestro país a través de la televisión abierta.

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