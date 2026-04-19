México vs Brasil: Horario y canales para ver EN VIVO el Partido de Leyendas; HOY, domingo 19 de abril

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El abrirá este domingo sus puertas para convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, recuerdos y grandes historias del futbol.

El duelo entre las Leyendas de México y las Leyendas de Brasil promete un espectáculo irrepetible en el Coloso de Santa Úrsula, con figuras que brillaron en Copa del Mundo, ligas europeas y torneos continentales. Ronaldinho, Kaká y Adriano regresarán a una cancha mexicana para reencontrarse con el balón y con una afición que nunca olvidó sus mejores años.

Del lado mexicano, nombres como Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Rafael Márquez representan distintas épocas, estilos y liderazgos que definieron al Tricolor, quienes buscarán en una tarde especial regalarle un triunfo a sus seguidores.

Cada uno, a su manera, dejó huella en escenarios internacionales y regresa ahora para reencontrarse con el público que los vio crecer, triunfar y consolidarse como referentes históricos.

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¿A qué hora y dónde ver el partido entre Leyendas de México vs Leyendas de Brasil?

  • Fecha: Domingo, 19 de abril de 2026
  • Sede: Estadio Banorte
  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: ViX y TUDN

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Kaká en conferencia de prensa, previo al partido de leyendas entre México y Brasil - Foto: Leobardo Vázquez/EL UNIVERSAL
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