México vs Brasil: Horario y canales para ver EN VIVO el Partido de Leyendas; HOY, domingo 19 de abril

El Estadio Banorte abrirá este domingo sus puertas para convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, recuerdos y grandes historias del futbol.

El duelo entre las Leyendas de México y las Leyendas de Brasil promete un espectáculo irrepetible en el Coloso de Santa Úrsula, con figuras que brillaron en Copa del Mundo, ligas europeas y torneos continentales. Ronaldinho, Kaká y Adriano regresarán a una cancha mexicana para reencontrarse con el balón y con una afición que nunca olvidó sus mejores años.

Del lado mexicano, nombres como Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Rafael Márquez representan distintas épocas, estilos y liderazgos que definieron al Tricolor, quienes buscarán en una tarde especial regalarle un triunfo a sus seguidores.

Cada uno, a su manera, dejó huella en escenarios internacionales y regresa ahora para reencontrarse con el público que los vio crecer, triunfar y consolidarse como referentes históricos.

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Rafael Márquez con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Leyendas de México vs Leyendas de Brasil?

Fecha: Domingo, 19 de abril de 2026

Domingo, 19 de abril de 2026 Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: ViX y TUDN

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