"Hay que agradecer por ser parte de esto", mencionó Rafael Márquez, quien portará el gafete de capitán en el equipo de Leyendas de la Selección Mexicana.

El histórico defensor encabezará a un grupo de figuras como Cuauhtémoc Blanco, Adolfo Bautista, Jesús Corona y Sinha, todos reunidos para volver a vestir la camiseta del Tricolor en un duelo frente a Brasil en el renovado estadio Banorte.

Con la etiqueta de símbolo y el reconocimiento ganado a lo largo de su trayectoria, Márquez se mostró emocionado por regresar al césped acompañado de compañeros que marcaron época en el futbol nacional e internacional.

Para él, cada oportunidad de representar a México, incluso en un partido de exhibición, es motivo de orgullo y un recordatorio de la huella que dejaron en la afición.

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El ahora auxiliar técnico de Javier Aguirre recordó que ya había sido parte de la reapertura del inmueble en el encuentro entre México y Portugal y aseguró que volver a pisar el campo rodeado de tantas estrellas es un momento especial.

"Sirve para retomar la comunicación con los compañeros, saber qué han hecho y confirmar que están bien. El que te den este tipo de oportunidades se agradece; nos queda aprovechar y disfrutar, estar agradecido con Dios por ser parte de esto. Espero que sea una fiesta", señaló.

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El sentimiento de Rafael Márquez, quien volverá a encontrarse con excompañeros del FC Barcelona como Ronaldinho y Edmílson, fue compartido por Andrés Guardado. El mediocampista se declaró afortunado de tener la oportunidad de enfrentar a su ídolo Kaká, un momento que convierte el partido en una cita cargada de nostalgia y admiración.

"Es un evento para disfrutar. Estoy con ídolos como Rafael Márquez y Kaká; sigo amando el fútbol y esta oportunidad la voy a gozar como no tienen idea", sentenció.