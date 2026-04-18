Kaká desea ver a Santiago Giménez triunfar en el AC Milan

Desde su llegada al AC Milan, Santiago Giménez ha enfrentado un camino lleno de retos.

La presión inicial por la falta de gol y, posteriormente, una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano complicaron su consolidación como pieza indiscutible en el esquema rossonero, situación que lo mantuvo alejado de los reflectores durante varios meses.

Su regreso al cuadro dirigido por Massimiliano Allegri ha sido paulatino, con minutos limitados en los encuentros más recientes, pero con la esperanza de recuperar la mejor versión que lo llevó a ser considerado uno de los delanteros mexicanos más prometedores.

Lee También Miguel Herrera regresa como técnico de la Selección Mexicana

La presencia del atacante también llamó la atención de Kaká, leyenda del AC Milan, quien destacó las capacidades del mexicano y expresó su deseo de verlo convertirse en protagonista. Para el brasileño, Giménez tiene el talento suficiente para dejar huella en Italia.

"Que pueda volver a ser el Milan, que vuelva a los mejores lugares y que sea nuevamente protagonista en Europa. Giménez es parte de este equipo, Allegri tiene confianza en él; ha tenido dificultades en esta temporada, pero es un jugador importante. Entiende lo que es el futbol italiano y el Milan. Esta temporada ha sido pesada, él lo entiende y ojalá pueda disfrutar de los mejores momentos en Italia", comentó en la previa del Juego de Leyendas entre México y Brasil en el estadio Banorte.

Lee También Lionel Messi se convierte en propietario de un club de futbol de España

LOS TÍTULOS DE KAKÁ CON EL AC MILAN

Las palabras del brasileño sobre Santiago Giménez, toman mayor relevancia al tomar el papel que desempeñó en la organización.

Kaká ganó un total de 5 títulos oficiales con el AC Milan, incluyendo la Serie A 2003/04 y la UEFA Champions League 2006/07, además de la Supercopa de Italia, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA.

El exjugador del Real Madrid, también puede presumir en su trayectoria el Balón de Oro en 2007, año en el que fue reconocido como FIFA World Playera.