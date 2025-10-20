Max Christie confía en los Mavericks de Dallas: "Podemos ganar el campeonato"

Este martes arranca la temporada 2025/26 de una NBA donde la competencia es cada vez más feroz. Sin embargo, pese a la adversidad, Max Christie, jugador de los Mavericks de Dallas, cree que su equipo tiene todo para ganar un campeonato.

“Sabemos que la Conferencia Oeste está más difícil que nunca, todos los equipos tienen jugadores con mucho talento, que defienden y atacan al más alto nivel. Pero también sé que los demás equipos piensan lo mismo de nosotros”, dijo en conferencia de prensa.

“Si analizas nuestro plantel nombre por nombre, somos el mejor equipo defensivo de la liga, y tenemos mucha potencia en ataque. Si llegamos a los ‘Playoffs’ sin lesiones, estoy seguro que podemos levantar el Larry O’Brien”, respondió para El Universal Deportes.

Además, el escolta aseveró que pese a ser un novato, Cooper Flagg será una pieza clave para los ‘Mavs’ en la búsqueda del anillo: “Estoy muy emocionado por él, tenemos altas expectativas. A su corta edad (18 años), ya tiene un gran impacto en nuestro juego. En la NBA de hoy en día, ganar noche tras noche es una tarea complicada, pero con su habilidad y versatilidad en ambos costados de la cancha, aumenta seriamente nuestras posibilidades de lograr el objetivo”, remató.

Finalmente, y con la experiencia de haber compartido vestuario con LeBron James en los Lakers, contó que observa similitudes entre ambos: “Los dos entraron a la NBA con mucha presión, fueron la primera elección del Draft, veo muchos aspectos de ‘Bron’ en su juego. Pienso que cuando termine su carrera, Cooper podría llegar a estar entre los mejores”.