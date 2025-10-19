Renata Zarazúa se proclama campeona del W100 Macon al derrotar a Anna Rogers

Con una actuación sólida y determinante, Renata Zarazúa se proclamó campeona del W100 de Macon tras vencer a la estadounidense Anna Rogers en la gran final.

La tenista capitalina, quien vivió una gran semana jugando un tenis de alto nivel, cerró el certamen levantando el trofeo al ganar en sets corridos (6-2 y 6-1) a su rival.

El logro de Zarazúa, quien sumó 10 títulos en su carrera profesional, fue reconocido por los asistentes, quienes la vieron mantener un gran nivel incluso en momentos de presión en la cancha, lo que significó para la mexicana alcanzar los 400 triunfos como profesional en la modalidad de singles.

Renata, quien hace unas semanas colocó su nombre en un lugar importante en la historia al conseguir su primera victoria frente a una rival del Top 10 de la WTA, espera seguir sumando buenos resultados y escalar posiciones en el ranking.

En la actualidad, Zarazúa se encuentra ubicada en el lugar 82 del mundo, en busca de seguir creciendo en más torneos para continuar escalando.