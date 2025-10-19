Diana Flores es invitada de lujo en el Chiefs vs Raiders de la semana 7

Este domingo el estadio Arrowhead recibió a la capitana y quarterback de la Selección Mexicana de Flag Football, Diana Flores, para ser parte del show de medio tiempo del partido entre Chiefs de Kansas City y los Raiders de Las Vegas.

Flores, que lleva varios años siendo considerada en grandes eventos de la NFL, desde comerciales y apariciones en el Super Bowl hasta en el Pro Bowl, fue convocada como parte de los festejos por el crecimiento internacional de los Chiefs en los últimos años.

Al terminar la primera mitad del duelo divisional entre Chiefs y Raiders, Diana Flores ingresó al campo de juego junto a Mona Stevens y Pia Schawrz, integrantes de la Selección de Alemania de Flag Football; la aficionada británica Thea Lawson; y Azael Asensi, el entrenador español de los Bravos de Madrid, equipo de la liga europea de futbol americano.

Diana Flores 🇲🇽 🏈 es parte del show de medio tiempo como entrenadora en un partido de flag Football en la victoria parcial de los Chiefs sobre los Raiders. pic.twitter.com/AdOrcDVntd — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 19, 2025

Todos ellos, fueron entrenadores de un equipo juvenil femenil de flag football en el tiempo de descanso.

Así, Diana sigue representando al país y poniendo la bandera mexicana en lo más alto en Estados Unidos y el mundo entero.