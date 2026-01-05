Más Información

Manchester United despide a Ruben Amorim; Darren Fletcher entra en su lugar

Broncos renace en Conferencia Americana

Los Steelers ganan el Norte de la AFC y avanzan a playoffs gracias a gol de campo fallado por los Ravens

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Chivas se quedó con el tercer lugar de la Copa Pacífico; Rayados es campeón tras vencer al Atlas

El Manchester United despidió a su entrenador portugués Ruben Amorim, cargo al cual llegó en noviembre de 2024.

A través de un comunicado publicado en su página de internet, dicho club inglés de futbol anunció lo anterior a las aficionadas y los aficionados.

Explicó que, después de quedar en sexto lugar de la Premier League, la directiva del Manchester United decidió "a regañadientes" hacer un cambio. "Esto le dará al equipo la oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League".

"Al club le gustaría agradecer a Ruben por su contribución y le desea lo mejor en el futuro", agregó dicho club futbolístico de Inglaterra. En lugar de Amorim entrará el escocés Darren Fletcher, contra los Burnley el próximo miércoles.

Al momento, el exfutbolista de Portugal no ha emitido algún comentario acerca de su despido. La última publicación en su cuenta de Facebook fue un deseo de Feliz Año Nuevo al Manchester United.

