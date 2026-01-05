Manchester United despide a Ruben Amorim; Darren Fletcher entra en su lugar

El Manchester United despidió a su entrenador portugués Ruben Amorim, cargo al cual llegó en noviembre de 2024.

A través de un comunicado publicado en su página de internet, dicho club inglés de futbol anunció lo anterior a las aficionadas y los aficionados.

Explicó que, después de quedar en sexto lugar de la Premier League, la directiva del Manchester United decidió "a regañadientes" hacer un cambio. "Esto le dará al equipo la oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League".

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

"Al club le gustaría agradecer a Ruben por su contribución y le desea lo mejor en el futuro", agregó dicho club futbolístico de Inglaterra. En lugar de Amorim entrará el escocés Darren Fletcher, contra los Burnley el próximo miércoles.

Al momento, el exfutbolista de Portugal no ha emitido algún comentario acerca de su despido. La última publicación en su cuenta de Facebook fue un deseo de Feliz Año Nuevo al Manchester United.

