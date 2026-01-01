Futbolista mexicano es de los primeros en meter gol en 2026; así fue la anotación

Este jueves, en el primer día del 2026, llegó el primer gol de un futbolista mexicano.

Rafael Durán Martínez, canterano de Tigres y actualmente futbolista del Macarthur Football Club de Australia, anotó el primer gol mexicano del año con una exquisita definición para darle el triunfo a su equipo contra el WS Wanderers.

Al minuto 41, Durán Martínez recibió el balón en la esquina superior izquierda del área y tras un gran control orientado, soltó un disparo colocado que ingresó en el ángulo izquierdo de la portería local.

Así, el Rafael Durán, que tiene pasado en equipos como Tigres, Lobos BUAP, Leones Negros, Venados de Yucatán, Mineros de Zacatecas, Pumas Tabasco, Atlante y Puebla, fue el héroe de su equipo en el primer partido del año.

Así, el Macarthur FC se mantiene en la cuarta posición de la primera división australiana con 18 puntos, dos menos que el líder Auckland Football Club.

