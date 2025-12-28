Más Información

Las Vegas Raiders con grandes posibilidades de tener la primera selección en el Draft de 2026

Las Vegas Raiders con grandes posibilidades de tener la primera selección en el Draft de 2026

Lucas Ocampos sufre una parálisis facial y queda fuera de la pretemporada de Rayados

Lucas Ocampos sufre una parálisis facial y queda fuera de la pretemporada de Rayados

Miguel Borja ya está en México; Cruz Azul encuentra a su nuevo referente ofensivo

Miguel Borja ya está en México; Cruz Azul encuentra a su nuevo referente ofensivo

¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

Chivas ilusionan a su afición para el Clausura 2026 tras golear al Irapuato

Chivas ilusionan a su afición para el Clausura 2026 tras golear al Irapuato

Estamos a unos cuantos días del arranque de y no hay peor noticia para los equipos que no poder contar con todas sus piezas para la pretemporada, y ese es el caso de los Rayados de Monterrey.

La Pandilla afrontará su preparación para la siguiente campaña sin la participación de Lucas Ocampos, quien sufre de una parálisis facial, de acuerdo con el propio club.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica", se lee en el comunicado compartido en redes.

Lee también:

De momento, el futbolista argentino estará en un proceso de reposo para ver cómo evoluciona y así saber cuándo regresará a estar a las órdenes de Domenec Torrent.

"El jugador estará en reposo durante siete días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", agregó la institución.

Lee también:

¿Cuándo debuta Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX?

El próximo torneo del futbol mexicano arranca el viernes 9 de enero con una cartelera de tres juegos, pero el debut de Rayados llega el sábado 10, cuando reciba en el estadio BBVA a los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones.

