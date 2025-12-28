Estamos a unos cuantos días del arranque de Clausura 2026 y no hay peor noticia para los equipos que no poder contar con todas sus piezas para la pretemporada, y ese es el caso de los Rayados de Monterrey.

La Pandilla afrontará su preparación para la siguiente campaña sin la participación de Lucas Ocampos, quien sufre de una parálisis facial, de acuerdo con el propio club.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica", se lee en el comunicado compartido en redes.

Lee también: ¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

De momento, el futbolista argentino estará en un proceso de reposo para ver cómo evoluciona y así saber cuándo regresará a estar a las órdenes de Domenec Torrent.

"El jugador estará en reposo durante siete días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", agregó la institución.

Lee también: Checo Pérez ya tiene definida su fecha de retiro de la Fórmula 1

¿Cuándo debuta Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX?

El próximo torneo del futbol mexicano arranca el viernes 9 de enero con una cartelera de tres juegos, pero el debut de Rayados llega el sábado 10, cuando reciba en el estadio BBVA a los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones.