En el Día del Padre hay que pasarla a toda ma.... y una de las mejores maneras de hacerlo es reunida con la familia, palomitas o la botana que elija, y aventarse una maratón de películas que recuerden la fecha.

Y en la barra cinematográfica hay de todo: comedia, drama, terror y alguna que otra animación, que están al alcance de un control remoto y un plataforma streaming.

¿No sabes por dónde empezar? Aquí te damos 10 recomendaciones.

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La vida es bella

Pocos se han resistido a lanzar la lágrima cuando el papá interpretado por Roberto Benigni, hace sentir a su hijo que es un juego el que esté siendo llevado por los nazis a lo que será su destino final: la cámara de gas. Y menos aún soportan ver feliz al niño al encontrarse con un tanque americano, estando seguro que ya ganó la competencia. Esta cinta ganadora del Oscar toca el tema del holocausto a manera de comedia, con un hombre que hace todos los esfuerzos posibles para que su pequeño no se de cuenta que están en un campo de concentración.

Dónde ver: Prime Video, a la renta

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La cinta fue multipremiada durante su estreno, en 1997. Foto: Netflix.

El gran pez

La muerte de un padre y la reconciliación con su hijo, son el hilo conductor de esta cinta dirigida por Tim Burton. El realizador deja a un lado los ambientes oscuros y se mete a una historia de fantasía en la que un hombre intenta comprobar los relatos que le eran contados por su padre. Una escena del río, con uno de ellos haciendo flotar al otro, lleva tras de si una carga emotiva que hace preguntarse al espectador: ¿habrá alguien que me cuide tanto como él?.

Dónde ver: Paramount+

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En busca de la felicidad

Antes de que Will Smith fuera conocido como alguien que golpeaba a compañeros en arranques de furia, realizó esta historia que le valió una nominación al Oscar. Está basada en la vida real de Chris Gardner, un hombre que batalló durante meses sin empleo, para sacar adelante a su pequeño hijo que no entendía del todo que pasaba con ellos. La cinta, al estilo hollywoodense, puede ser considerada melodramática, pero se trata de un género que en México gusta mucho.

Dónde ver: HBO Max

Buscando a Nemo

Uno de los clásicos de los estudios Pixar que desde el título lo dice todo. Si en “El Rey León” la empresa dio un pincelazo del tema de la paternidad, ahora con esta historia original que pasa mayoritariamente en el océano muestra que no importa lo que suceda y los kilómetros que deben recorrerse, si es que un padre busca a su hijo.

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Dónde ver: Disney Plus

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El padre de la novia

Para ningún padre sus pequeños crecerán y menos si se trata de una hija. En sólo unos segundos el personaje de Steve Martin recuerda como paseaba y jugaba basquetbol con la ahora chica y que le anuncia va a casarse y, con ello, dejar el seno familiar. A través de la comedia se recrean las vicisitudes de un hombre que no acepta el paso del tiempo. En 2022 se realizo una versión latina con Andy García como protagonista y el cineasta mexicano Gary Alazraki en los controles.

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Dónde ver: Disney Plus

Foto: Especial

Un padre no tan padre

No todos los padres son buena onda y divertidos. Y eso fue lo que llevó a Héctor Bonilla a aceptar esta historia donde interpreta justo a un padre chapado a la antigua, grosero, malhumorado y de alguna manera lejano a sus hijos. Nadie lo soporta, pero como dicen, no hay mal que dure 100 años. Y pasa algo que obliga al personaje a encontrar una mejor manera de vivir. La cinta tendrá secuela pocos después con “Una Navidad no tan padre”.

Dónde ver: Netflix

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Nosotros los nobles

Gonzalo Vega encarna a un viudo que ha dado todo a sus hijos, a los que conciente justo para correponder la ausencia de la madre. Pero como ocurre, ellos se vuelven abusivos y decide darles una lección. La cinta basada en la cinta “El gran calavera” fue vista más de 7 millones de asistentes en salas mexicanas, fue el lanzamiento masivo de Luis Gerardo Méndez y Karla Souza y tuvo remakes en países como Italia y Colombia.

Dónde ver: HBO Max

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Tres hombres y un bebé

Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson interpretan a tres solteros incorregibles hasta que llega a su departamento una misteriosa bebé. A nadie pone feliz, pero sale en los tres el instinto paternal. Por cierto que la cinta fue famosa porque en una escena se logra ver el fantasma de un niño. La leyenda cuenta que el pequeño habitaba en ese lugar cuando murió. Nadie del equipo de producción notó la presencia, pero si el público.

Dónde ver: Disney Plus

Entrenando a papá

Dwayne Johnson “La Roca” hace aquí una de sus mejores actuaciones de comedia. El personaje es una estrella del futbol americano cuando descubre que tiene una hija de 8 años. Puede sonar a una paternidad ausente, pero la verdad es que no sabía que eso había pasado en su vida.

Dónde ver: Disney Plus

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El resplandor

Obviamente no se trata de un padre modelo, pero esta película tiene en sí la violencia que puede generar un hombre en su familia. Jack Nicholson va con su familia feliz a un hotel, donde fuerzas oscuras se apoderarán de él. En su momento hasta la serie animada de “Los Simpson” rindió homenaje a la historia, aunque claro, con mucha comedia.

Dónde ver: HBO Max