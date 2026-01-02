Los Bills de Buffalo piden ayuda a sus aficionados para retirar la nieve de las gradas; ¿Cuánto les pagarán?

Los Bills de Buffalo enfrentarán este domingo a los Jets de Nueva York en el último partido de temporada regular en su mítico estadio Highmark, el cual está cubierto de nieve por las bajas temperaturas. Por eso, desde este jueves, el equipo solicitó la ayuda de sus aficionados a través de redes sociales para poder despejar la nevasca de las gradas.

Actualmente, en Orchard Park, donde está ubicado el estadio, la temperatura es de -6 grados, por lo que el club les ofrece ciertas comodidades a quienes se ofrezcan a limpiar las tribunas.

Sin embargo, hay ciertos requisitos que deben cumplir los aficionados para poder ir a su estadio a retirar la nieve. En un comunicado compartido por los Bills, se informa que los interesados deben tener más de 18 años y haberse registrado en línea, además de presentarse con la vestimenta adecuada para la tarea.

"Se ruega a los participantes que vistan ropa adecuada para las condiciones meteorológicas (guantes, bufandas, gorros, abrigos, botas, etc.). Para agradecer a los aficionados que hacen posible el último partido de la temporada regular en el Highmark Stadium, Highmark Blue Cross Blue Shield obsequiará a los primeros 500 participantes con guantes de invierno con la marca del estadio", se lee en el comunicado.

Además, "Bud Light y los Bills regalarán gorros de invierno a 21 paleros seleccionados antes de que la cerveza de edición limitada Blizzard Brew, elaborada con nieve purificada, esté disponible durante el partido del domingo en el Highmark Stadium. Los aficionados pueden traer sus propias palas, pero los Bills, ABM y Bud Light proporcionarán palas".

¿CUÁNTO PAGAN LOS BILLS A SUS AFICIONADOS POR RETIRAR LA NIEVE DE LAS GRADAS?

Aunque para la gran mayoría de los aficionados es suficiente con el recuerdo inolvidable de estar en el estadio de su equipo una última vez por temporada regular, los Bills le pagarán a todos los que se acerquen a ayudarlos.

La paga será de 20 dólares (aproximadamente 357 pesos mexicanos) por hora, además de ofrecerles bebidas calientes y comida. Habrá dos turnos de trabajo para esto. El primero será de 8:00 horas a 16:00 horas y el segundo, de 12:00 horas a 22:00 horas.

