NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 18?

Llegó el momento de cerrar el telón de la temporada regular en la NFL y este sábado, a partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo los partidos de la semana 18, la última antes de los playoffs.

En la semana 17 dos equipos sellaron su boleto a playoffs y tres títulos divisionales fueron consagrados, pero aún hay franquicias que buscan tomar el primer lugar, otros una mejor posición en el sembrado y unos pocos que no quieren darse afuera de la postemporada.

Lee también Super Bowl 2026: precios y dónde comprar boletos para ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo

En esta última semana de temporada regular, están en juego dos lugares en Playoffs (uno por cada Conferencia), los primeros sembrados de la AFC y de la NFC, y por si fuera poco, cuatro títulos divisionales están por definirse.

A continuación, les presentamos los días, horarios y canales para ver cada partido de la semana 18 en la NFL.

Lee también Los Steelers pierden a Darnell Washington de cara al duelo crucial contra los Ravens

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 18 DE LA NFL?

Sábado 3 de enero

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers - a las 15:30 horas por ESPN y Disney+

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers - a las 19:00 horas por ESPN y Disney+

Domingo 4 de enero

New Orleans Saints vs Atlanta Falcons - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Houston Texans - a las 12:00 horas por FOX Sports

Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por Canal 5

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings - a las 12:00 horas por FOX Sports

Dallas Cowboys vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal 5

Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Miami Dolphins vs New England Patriots - a las 15:25 horas por FOX Sports

Detroit Lions vs Chicago Bears - a las 15:25 horas por FOX Sports

New York Jets vs Buffalo Bills - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+

Lee también Figura de la Kings League sorprende y es anunciado como refuerzo de equipo de la Liga MX