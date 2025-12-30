Figura de la Kings League sorprende y es anunciado como refuerzo de equipo de la Liga MX

La Kings League ha encontrado en México un terreno fértil para crecer y consolidarse como un fenómeno deportivo y digital.

Su formato innovador, que mezcla espectáculo, futbol y entretenimiento, ha capturado la atención de miles de aficionados que ven en esta competencia una alternativa fresca frente a los torneos tradicionales.

Con el apoyo de creadores de contenido, el torneo ha aumentado su calidad en la cancha, sumó a los mejores elementos en las categorías varonil y femenil y abrió la puerta para jugadores y jugadoras con pasado en el circuito profesional.

La atención en cada transmisión de los juegos de la competencia creada en España por Gerard Piqué ha permitido que, en un escenario poco habitual, clubes de la Liga MX se fijen en talento para ficharlo.

Un ejemplo claro de esto ocurrió hace unas horas con el Club Puebla, equipo que atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia y que, para el siguiente Clausura 2026, contrató a una jugadora del equipo Peluche Caligari.

Se trata de Marlyn Campa, quien cuenta con experiencia en la Liga MX Femenil con equipos como América, Pachuca y Pumas, clubes en los que, tras terminar su relación laboral, encontró una oportunidad de mantenerse activa en el torneo de fútbol siete.

Mediante sus redes sociales, el equipo de Alex Montiel le deseó el mayor éxito a la jugadora, quien en alguna ocasión logró marcar con la institución.

"Le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa dentro de la Liga MX. Gracias por defender este escudo con entrega y carácter. Recuerda que una vez Caligarista, siempre Caligarista", se puede leer en la publicación de X.