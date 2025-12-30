NFL: Esto es lo que está en juego para cada equipo en la semana 18 antes del inicio de Playoffs

Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular de la NFL cuando se lleven a cabo los partidos de la semana 18, y como suele suceder, el espectáculo, entretenimiento y emoción que ofrece el mejor nivel de futbol americano en el mundo está garantizado, ya que hay muchas cosas en juego hasta el último segundo del último partido.

A continuación, haremos un repaso de qué está en juego en la semana 18 de la NFL.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA CONFERENCIA AMERICANA?

Denver Broncos (13-3) : el equipo dirigido por Sean Payton recibe a los Chargers de Los Ángeles el domingo con la posibilidad de tomar el primer lugar de la Conferencia Americana y la ventaja de la localía si vence al conjunto angelino o si los Patriotas de Nueva Inglaterra pierden contra Miami y los Jaguars de Jacksonville pierden contra Tennessee.

: serán locales ante los Colts de Indianapolis este domingo y buscan el con una victoria y una derrota de los Jaguars de Jacksonville ante Tennessee. Jacksonville Jaguars (12-4) : el equipo comandado por Trevor Lawrence tiene aspiraciones altas, ya que sueña con el primer sembrado de la Conferencia y la ventaja de la localía, además del título divisional del Sur . Para lograr el primer escenario, deberán vencer en casa a los Titans de Tennessee, que los Broncos pierdan contra los Chargers y que los Patriotas pierdan contra Miami. Para lograr el título divisional les alcanza con un triunfo, un empate, o incluso con una derrota o empate de los Texans de Houston ante Indianapolis.

: una de las grandes revelaciones de la temporada, gracias a y la estrategia de Mike Vrabel, será local ante los Dolphins de Miami con el deseo de tomar el y la ventaja de la localía con una victoria y una derrota de los Broncos ante los Chargers. Pittsburgh Steelers (9-7) : los Acereros protagonizan el duelo estelar de domingo por la noche contra los Ravens de Baltimore con el título del Norte en juego, mismo que obtendrán si ganan o empatan el partido.

Aaron Rodgers y Derrick Henry se robarán los reflectores este domingo / Fotos: AP

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA CONFERENCIA NACIONAL?

Carolina Panthers (8-8) : las Panteras buscan su lugar en Playoffs y además, el título del Sur . Para eso tendrá que ganar o empatar contra los Buccaneers de Tampa Bay o que los Falcons de Atlanta derroten a los Saints de Nueva Orleans.

: las Panteras buscan su . Para eso tendrá que ganar o empatar contra los Buccaneers de Tampa Bay o que los Falcons de Atlanta derroten a los Saints de Nueva Orleans. San Francisco 49ers (12-4) : después de una temporada plagada de lesiones, los gambusinos podrían tener el título del Oeste, el primer sembrado de la NFC y la ventaja de la localía rumbo al Super Bowl en el estadio Levi's si logran vencer a los Seahawks de Seattle este sábado en horario estelar.

: después de una temporada plagada de lesiones, los gambusinos podrían tener el en el estadio Levi's si logran vencer a los Seahawks de Seattle este sábado en horario estelar. Seattle Seahawks (13-3) : el mismo escenario está puesto para los Seahawks, aunque a ellos les sirve una victoria o un empate.

: el mismo escenario está puesto para los Seahawks, aunque a ellos les sirve una victoria o un empate. Tampa Bay Buccaneers (7-9) : los Bucs pueden clasificar a Playoffs y asegurar el título divisional del Sur si vencen a los Panthers y además, Atlanta pierde contra Saints.