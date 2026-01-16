En el estadio El Encanto, los “Cañoneros” de Mazatlán recibirán a los “Rayados” de Monterrey para abrir el telón de la Jornada 3 del Clausura 2026.

El encuentro será el único partido que se disputará este viernes, ya que el resto de la tercera fecha del torneo se jugará a lo largo del fin de semana.

Los “Cañoneros” llegarán a este partido con dos derrotas desde el fondo de la tabla general. Mientras que, en contraste, los “Rayados” ocupan el séptimo lugar con una victoria y un tropiezo.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio El Encanto.

Minuto a minuto Mazatlán vs Monterrey; hoy, viernes 16 de enero



