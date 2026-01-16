Ramón Juárez podrá estar con el América frente a Pachuca; Comisión Disciplinaria le quita la tarjeta roja

La Comisión Disciplinaria ha retirado la tarjeta roja a Ramón Juárez, luego de irse expulsado el pasado miércoles frente al Atlético de San Luis, en duelo de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El central de las Águilas del América podrá jugar el domingo frente a los Tuzos de Pachuca si así lo desea el técnico André Jardine.

En breve más información