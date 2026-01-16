Pumas confía en el proyecto de Efraín Juárez para recuperar protagonismo; defiende a Caicedo de los abucheos

En Pumas existe una confianza por recuperar el protagonismo que, hace casi quince años, les dio su último campeonato en el futbol mexicano. Para los futbolistas Jesús Rivas y César Garza, el proceso que encabeza el estratega Efraín Juárez apunta a que la escuadra universitaria saque “la garra” en el torneo Clausura 2026.

“Desde que llegué puedo apreciar lo que es Efraín: un canterano en toda la palabra. Eso es lo que quiere transmitir al grupo. Quiere que renazca eso en el equipo. Y es lo que ha venido pasando, poco a poco, y al final del torneo creo que es algo que verán de nosotros. Ese Pumas aguerrido e intenso que muestra esa garra. Y que la afición se sienta identificada con nosotros nuevamente”, reconoció Rivas en conferencia de prensa.

La unión que existe en el seno auriazul no solamente se refleja en el trabajo de Efraín Juárez como director técnico, sino también en el respaldo al mediocampista José Caicedo, quien recientemente cerró sus redes sociales después de recibir abucheos por parte de la afición auriazul en la primera fecha del torneo, donde el Estadio Olímpico Universitario atestiguó un empate (1-1) ante Querétaro.

Pumas debuta en el Clausura 2026 con empate frente a Querétaro / Foto: Imago7

Lee también Canelo Álvarez: El segundo deportista mejor pagado del mundo; superó a Lionel Messi y LeBron James

“Ninguno del grupo siente que sea válido. La afición se puede expresar, pero todos estamos con Caicedo. Es un gran compañero y amigo que está trabajando todos los días. Todos pasamos por momentos malos o equivocaciones que a lo mejor nos marcan, pero es un jugador que va a salir adelante. Estamos todos apoyándolo”, defendió Rivas.

Por su parte, César Garza también salió en defensa de Caicedo: “Los entendemos. Fuimos aficionados alguna vez y sé que es difícil ir al estadio y que el equipo no gane, pero es mucho más fácil hacerlo cuando tienes a la afición a tu favor. Ojalá el domingo estén con nosotros y prometemos darlo todo para darles una alegría”.

Este domingo, Pumas regresará al Estadio Olímpico Universitario después de romper una maldición de doce años y ganarle a Tigres en “El Volcán”. En la Jornada 3 del Clausura 2026, los dirigidos por Efraín Juárez recibirán la visita de León en la búsqueda de hilar una segunda victoria consecutiva en el actual certamen.

José Caicedo cerró sus redes sociales al ser blanco de abucheos por parte de la afición de Pumas / FOTO: Imago7

Pumas, a trabajar ante la ausencia de futbolistas auriazules en el Tricolor

Para el lateral Jesús Rivas, a Pumas no le queda nada más que trabajar para que los futbolistas auriazules ganen espacio en la Selección Mexicana. Y es que, en la reciente convocatoria del estratega Javier Aguirre, los jugadores auriazules brillaron por su ausencia: ni uno solo fue convocado para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia.

“Todos estamos enfocándonos en nuestro trabajo propio. Lo del llamado a la Selección Mexicana… Ojalá se diera para alguno del equipo y si no, creo que todos partidos de lo que hacemos en el equipo para poder ser llamados”, aseveró Rivas en conferencia de prensa.

Los compromisos que se jugarán los días 22 y 25 de enero, respectivamente, en los estadios Rommel Fernández y Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas servirán como preparación para el Mundial de 2026.

Mientras que Pumas no tuvo presencia en la convocatoria de Javier Aguirre, Chivas vivió un escenario contrario: la base del Tricolor se pintó de rojiblanco con ocho futbolistas que defenderán a México en los encuentros ante Panamá y Bolivia.

Lee también Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone