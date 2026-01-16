Canelo Álvarez: El segundo deportista mejor pagado del mundo; superó a Lionel Messi y LeBron James

Em el deporte, el dinero también habla, y en 2025 vuelve a poner a Saúl Álvarez en un lugar privilegiado. El boxeador mexicano aparece como el segundo atleta mejor pagado del planeta, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, confirmando que su impacto va mucho más allá del ring.

Sin embargo, en lo deportivo, 2025 no fue su mejor año. Canelo sufrió una de las derrotas más duras de su carrera al caer frente a Terence Crawford, en una pelea que marcó un antes y un después, y que abrió el debate sobre su momento actual dentro del boxeo de élite.

Lee también Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

Aun así, sus números económicos siguen siendo de otro nivel. De acuerdo con el ranking más reciente, Canelo registró 137 millones de dólares en ingresos anuales, y superó incluso a figuras como Lionel Messi, LeBron James o Stephen Curry.

Canelo Álvarez en su última conferencia antes de pelear contra Terence Carawford. FOTO: AFP

¿Quiénes son los deportistas mejores pagados del mundo?

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 260 Millones de dólares.

2. Saúl “Canelo” Álvarez (México) – 137 MDD

3. Lionel Messi (Argentina) – 130 MDD

4. Juan Soto (República Dominicana) – 129.2 MDD

5. LeBron James (Estados Unidos) – 128.7 MDD

Lee también Rayados de Monterrey aclara la situación de Antoine Griezmann; ¿Vendrá a la Liga MX?