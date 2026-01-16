Rayados de Monterrey aclara la situación de Antoine Griezmann; ¿Vendrá a la Liga MX?

En los últimos días se viralizó un rumor que puso a temblar al futbol mexicano: Antoine Griezmann podría llegar a Rayados de Monterrey. El francés, campeón del mundo, figura histórica del Atlético de Madrid y uno de los futbolistas más reconocidos de la última década, apareció en el radar como posible refuerzo del club regio.

El presidente deportivo de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, rompió el silencio en 'Faitelson sin censura' sobre la posible llegada del francés.

El 'Tato' desmintió los rumores de una pelea entre Canales y Demichelis | FOTO: Imago7

¿Qué dijo el Monterrey sobre la posible llegada de Griezmann?

“A mí también me gustaría verlo en la Liga MX… pero no estamos en un momento para eso. Hemos traído jugadores de jerarquía, pero esta se gana con el tiempo. El futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad, y nosotros estamos muy claros en traer jóvenes”, explicó Noriega.

La versión contrasta con algunos informes europeos que aseguraban que Rayados había puesto el nombre de Griezmann sobre la mesa tras la salida de Sergio Ramos.

Incluso el técnico Domènec Torrent descartó la posibilidad, y calificó los rumores como “prácticamente imposibles” por cuestiones como los cupos de extranjeros y la planificación deportiva del equipo.

Domènec Torrent no se confía frente al River Plate; los pone al nivel del Inter de Milán / Foto: AP

