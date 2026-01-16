Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Más Información

El Clausura 2026 no descansa, y luego de tan solo un día sin actividad, la Liga MX regresa este viernes 16 de enero en el estadio El Encanto, con un Mazatlán vs Monterrey para inaugurar la tercer jornada del certamen.

Esta misma fecha concluirá el domingo en el estado Hidalgo, cuando América visite a Pachuca. Entre medio, muchos partidos que prometen goles y emociones, en un torneo cuya Liguilla se verá afectada por el calendario del

El Clausura 2026 será el torneo previo a la Copa del Mundo 2026. FOTO: IMAGO7
¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?

Una buena noticia para loa aficionados, es que esta jornada tiene varios compromisos que se pueden ver de forma gratuita por televisión abierta. Y otros más, a través de las conocidas plataformas de streaming.

Viernes 16 de enero

  • Mazatlán vs Monterrey | 21:00 horas | Canal 7, FOX y FOX One

Sábado 17 de enero

  • Necaxa vs Atlas | 17:00 horas | Claro Sports
  • Chivas vs Querétaro | 17:07 horas | Amazon Prime Video
  • Tigres vs Toluca | 19:00 horas | Canal 7, FOX y FOX One;
  • Cruz Azul vs Puebla | 21:05 horas | Las Estrellas, TUDN y ViX;
  • Tijuana vs San Luis | 21:06 horas | FOX y FOX One

Domingo 18 de enero

  • Pumas vs León | 12:00 horas | Las Estrellas, TUDN y ViX
  • Santos vs Juárez | 17:00 horas | ViX;
  • Pachuca vs América | 19:06 horas | FOX One

