Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo de la FIFA 2026; hay dos de México

La FIFA dio a conocer que recibieron más de 500 millones de solicitudes de entradas registradas durante la de venta del sorteo aleatorio, transcurrida entre el jueves 11 de diciembre y el martes 13 de enero.

Durante estos 33 días, se ha registrado una media de 15 millones de solicitudes al día, dato que se conoce dado que cada solicitud se verifica con los datos de una tarjeta de crédito diferente.

Los países que más solicitudes concentraron —además de los anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México)— fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

“En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria», ha declarado el presidente de la FIFA”, mencionó Gianni Infantino.

Los juegos con mayor demanda para el Mundial 2026

El partido más demandado en fase de venta fue el Colombia vs Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México vs República de Corea del 18 de junio en Guadalajara.

La final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio, ocupa la tercera posición, mientras que la inauguración en la que se enfrentarán México y Sudáfrica el 11 de junio se encuentra en el cuarto lugar.

En el quinto puesto está la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto.

Estadio Azteca continúa con sus avances rumbo al Mundial 2026. FOTO: @MexicoCity26
