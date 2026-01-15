OFICIAL: Canelo Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Riad

Saúl "Canelo" Álvarez, uno de los máximos referentes del boxeo mexicano, atraviesa un nuevo capítulo en su carrera.

Luego de la dura derrota sufrida en Las Vegas frente a Terence Crawford, donde perdió el título de campeón supermediano, el tapatío ha dejado atrás los momentos de incertidumbre y se prepara para regresar al ring en 2026.

Con la mirada puesta en recuperar prestigio y demostrar que sigue siendo una figura dominante en el pugilismo mundial, se oficializó el regreso a los encordados del tapatío para el mes de septiembre.

Álvarez, quien se encuentra en etapa de recuperación tras una cirugía en el codo que le impedirá reencontrarse con su público en mayo, apareció en un vídeo junto al jeque saudí Turki Alalshikh, quien anunció el retorno del mexicano y, de paso presentó Canelo Promotions.

"Esperen la gran pelea del 12 de septiembre, y esta será la primera cartelera de Canelo Promotions. Se llamará ‘México contra el mundo’: todos los peleadores del equipo de Canelo contra el mundo. Y Álvarez estará en el evento principal por el título mundial, que será una sorpresa en Arabia Saudita", mencionó sin dar a conocer al rival.

El combate de Saúl, quien ha compartido su deseo de retirarse a los 37 años de edad, será el tercero del contrato que firmó con la promotora Riyadh Season, que lo compromete a pelear en Riad.