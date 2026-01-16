Marques Sigle, safety de los 49ers, asegura que San Francisco va sin miedo contra Seattle

Hace menos de dos semanas, los 49ers de San Francisco recibieron un duro golpe al caer con los Seahawks de Seattle (13-3) en el partido que definió al campeón de la División Oeste y el primer sembrado en la Conferencia Nacional.

Ese impacto no los derrumbó, como tampoco los muchos otros que han recibido en una temporada plagada de lesiones, porque —pese a innumerables adversidades— están a dos victorias del Super Bowl.

Y el destino los vuelve a poner frente a los Seahawks. Esta vez será en Seattle y con el boleto al Juego de Campeonato como premio.

“Tenemos mucha emoción por jugar este partido. Obviamente, ellos celebraron que se quedaron con la división, así es que esto es personal para nosotros”, asegura el safety novato Marques Sigle para EL UNIVERSAL Deportes, en colaboración con 49ers Español. “Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en ese partido”.

Así que están listos para la cita de mañana por la noche en el siempre hostil Lumen Field.

“No creo que sea muy distinto a lo que hemos hecho en otros estadios. Tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de ganar”, asegura el egresado de Kansas State, quien tuvo una gran actuación contra los Eagles de Filadelfia, al sustituir al lesionado Ji’Ayir Brown.

Aquella derrota en la Semana 18 hizo más largo el camino de los Niners hacia el Super Bowl LX, que se jugará en su casa, el estadio Levi’s. Sin embargo, eso no mermó el gran corazón que les distingue.

“Hemos tratado de estar concentrados y equilibrados mentalmente. Queremos llegar al Super Bowl cada año por nuestros aficionados”, sentencia Sigle. “Debemos estar listos para todo, para aprender y desarrollarnos en el campo. Debo tener lista mi mente, mi cuerpo, y mostrar que puedo hacerlo”.