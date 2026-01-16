Mazatlán vs Monterrey: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026, HOY viernes 16 de enero

Este viernes arrancan las emociones en el balompié mexicano, la jornada 3 del Clausura 2026 llega hoy 16 de enero con Mazatlán y Monterrey, en un duelo en el estadio El Encanto.

Los locales tendrán la tarea de sumar sus primeros puntos en el certamen, luego de iniciar el mismo con dos derrotas, ante Juárez y Puebla.

Por su parte, Rayados también buscará sumar, de momento tiene tres puntos, producto de una victoria ante Necaxa (2-0), luego de que perdieran ante Toluca en su debut.

Con ambos conjuntos necesitados de puntos, este duelo pinta para tener muchas emociones, y todo dependerá de que tanto puedan aguantar los jugadores de Mazatlán la insistencia en el ataque de los dirigidos por Domènec Torrent.

¿A qué hora y dónde ver Mazatlán vs. Monterrey?

El compromiso correspondiente a la Jornada 3, está pactado para arrancar a las 21:00 horas, horario del Centro de México, y se podrá disfrutar a través de las señales de Azteca 7, TUDN y FOX.

Fecha : viernes 16 de enero 2026

: viernes 16 de enero 2026 Horario : 21:00 horas (centro de México)

: 21:00 horas (centro de México) Sede : Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: Azteca 7, FOX, TUDN

