Mazatlán vs Monterrey: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026, HOY viernes 16 de enero

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Marques Sigle, safety de los 49ers, asegura que San Francisco va sin miedo contra Seattle

Kyle Tucker firma con Los Ángeles Dodgers; bombazo en Grandes Ligas

Clayton Kershaw seguirá lanzando y representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Este viernes arrancan las emociones en el balompié mexicano, la jornada 3 del llega hoy 16 de enero con Mazatlán y Monterrey, en un duelo en el estadio El Encanto.

Los locales tendrán la tarea de sumar sus primeros puntos en el certamen, luego de iniciar el mismo con dos derrotas, ante Juárez y Puebla.

Por su parte, Rayados también buscará sumar, de momento tiene tres puntos, producto de una victoria ante Necaxa (2-0), luego de que perdieran ante Toluca en su debut.

Con ambos conjuntos necesitados de puntos, este duelo pinta para tener muchas emociones, y todo dependerá de que tanto puedan aguantar los jugadores de Mazatlán la insistencia en el ataque de los dirigidos por Domènec Torrent.

¿A qué hora y dónde ver Mazatlán vs. Monterrey?

El compromiso correspondiente a la Jornada 3, está pactado para arrancar a las 21:00 horas, horario del Centro de México, y se podrá disfrutar a través de las señales de Azteca 7, TUDN y FOX.

  • Fecha: viernes 16 de enero 2026
  • Horario: 21:00 horas (centro de México)
  • Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
  • Transmisión: Azteca 7, FOX, TUDN
