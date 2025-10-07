Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones después de 14 jornadas; Tigres se mantiene en la cima

América y Rayadas ofrecieron un vibrante partido en el Gigante de Acero para cerrar la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Triunfo (1-2) de las Águilas que las mantiene como terceras en la tabla de posiciones.

Antes, Tigres Femenil goleó (0-3) al Puebla como visitantes para mantenerse en la cima de la clasificación, seguidas por las Tuzas de Pachuca y el América de Ángel Villacampa.

Después de 14 jornadas, los primeros cuatro lugares de la tabla parecen irse acomodando, mientras la disputa por los últimos boletos se vuelve más competitiva.

Tigres (35), Pachuca (33), América (32) y Guadalajara (29) son los primeros cuatro lugares de la tabla, mientras que Toluca (28), León (24), Rayadas (23) y Pumas (22), completan los ocho primeros sitios.

Atrás vienen Cruz Azul (21), Atlético de San Luis (21), FC Juárez (20) y Atlas (19), que se aferran a la disputa por un boleto a la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Tijuana, Querétaro, Santos, Necaxa, Puebla y Mazatlán FC comienzan a relegarse de la Fiesta Grande que está a tres jornadas de iniciar con su fase de Cuartos de Final.