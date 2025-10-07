Más Información

México vs Chile: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final del Mundial Sub 20, HOY, martes 7 de octubre

La Selección Mexicana de Béisbol va por su Mundial en 2026; ¿El objetivo? Ser campeones

La Selección Mexicana sub 20 va por el pase al "quinto partido" del Mundial

El Tri va con mentalidad de hierro para eliminar al anfitrión

El nadador Andrés Dupont tiene como objetivo representar dignamente a México en Los Ángeles 2028

México quiere mantener su invicto en el y esta tarde buscará su boleto a los Octavos de Final ante la anfitriona selección de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander.

Luego de avanzar como segundo de su grupo con cinco puntos, los dirigidos por Eduardo Arce y comandados en la cancha por Gilberto Mora, buscan avanzar al quinto partido de la Copa Mundial de la categoría inferior.

Esta generación ha causado gran expectativa por su recorrido en primera división y por su buen futbol en esta justa de la FIFA, donde muchos elementos son seguidos por clubes de Europa.

Por su parte, la Selección de Chile quiere dar la sorpresa luego de su poco espectacular Fase de Grupos. Los anfitriones fueron segundos de su sector, uno más accesible que el de México, con tres puntos.

El combinado andino venció a Nueva Zelanda y cayó ante Japón y Egipto. Además, avanzó con tres goles a favor y cinco en contra; México es favorito aunque aseguran no habrá excesos de confianza.

La Selección Mexicana Sub 20 en su debut ante Brasil. FOTO: AP
¿Cuándo y dónde ver el México vs Chile?

La Selección Mexicana de Eduardo Arce quiere seguir con vida en el Mundial Sub 20 y hoy se medirá en

la ronda de Octavos de Final ante los anfitriones. Te contamos los detalles para ver el encuentro.

  • Fecha: Martes 7 de octubre
  • Horario: 17:00
  • Transmisión: Canal 9 y TUDN

