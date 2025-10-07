La Selección Mexicana sub 20 va por el pase al "quinto partido" del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 no sólo tiene grandes jugadores desde el aspecto futbolístico, cuenta con guerreros con mentalidad de hierro para superar cualquier obstáculo. Lo demostraron en la fase de grupos contra España, Brasil y Marruecos; confían en volver a hacerlo contra Chile, en su casa y con su gente.

Oswaldo Virgen, delantero del Toluca, aseguró que “este reto que se viene es el resultado del trabajo que se ha hecho. Estamos con ansias de jugar, se ve que vienen cosas importantes”.

El Tricolor no era el favorito antes de que empezara el Mundial, pero el atacante reveló que “desde México, veníamos con la mentalidad de pasar el grupo, a pesar de ser el de la muerte”. Con esa misma fortaleza, enfrentan el reto de eliminar hoy al anfitrión en el estadio Elías Figueroa, nombrado así en homenaje a una de las leyendas del futbol chileno.

Para Hugo Camberos, futbolista de las Chivas, jugar ante el público andino no representa un problema para cumplir con el gran objetivo del Tricolor.

“Para ellos, jugar un Mundial en casa es una motivación muy grande, tener a tu gente, y saldrán con todo, pero nosotros sabemos a lo que venimos”,