Liga MX pone en marcha la "Campaña Rosa: Cuídate Te Lo Decimos Con Tacto"

El mes de octubre representa la sensibilización del Cáncer de Mama, por lo que la Liga MX, la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX presentaron su decimonovena edición de la Campaña Rosa.

"Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y refrendar el compromiso del futbol con la causa más importante: la vida", se lee en el comunicado de la propia liga.

A partir de este viernes 3 de octubre y a lo largo de todo el mes, el balón VOIT estará teñido de rosa y se encargará de rodar en todas las canchas del futbol mexicano, con el fin de poder esparcir el mensaje de la prevención a todos los aficionados y aficionadas.

Balón de Voit para la Campaña Rosa de la Liga MX

Durante este período, todos los clubes de la Liga BBVA MX (Femenil y Varonil) y la Liga BBVA Expansión MX formarán parte de esta campaña. De igual forma, en los protocolos de inicio, el balón será entregado por hombre y mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Las redes de las porterías serán rosas en su totalidad, los capitanes y capitanas de los clubes portarán un gafete especial.

Una de las grandes acciones de la liga es subastar jerseys de cada club para recaudar recursos, que serán destinados a la entrega de prótesis mamarias externas para mujeres sobrevivientes.

"Con estas acciones, la LIGA BBVA MX busca que el futbol trascienda la cancha y contribuya a la detección temprana, al apoyo y a la sensibilización frente al cáncer de mama", apuntan.

De acuerdo con cifras del INEGI, en México fallecieron más de 8 mil mujeres por el cáncer de mama, y también reportaron que hay de a 10 a 20 decesos por día. Ante esto, la Liga MX hace un llamado a la sensibilización porque la detección oportuna puede salvar vidas.