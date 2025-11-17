Más Información

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los duelos del Play-In del Apertura 2025?

NFL: Los Eagles se imponen a los Lions y suman cuatro victorias consecutivas

América Femenil elimina a Chivas y se adueña del Clásico Nacional; enfrentará a Tigres en la final del Apertura 2025

Liga MX Femenil: América y Tigres jugarán la final del Apertura 2025; será la cuarta definición por el título entre ellas

David Faitelson hace la rivalidad con TV Azteca a un lado y asegura que Martinoli es "la mejor voz del futbol"

La Liguilla del Apertura 2025 está cada vez más cerca de comenzar. Únicamente, quedan dos espacios disponibles para definir las series de los cuartos de final.

Después de 17 jornadas, la Fase Regular y finalizó el pasado domingo 9 de noviembre y la Fase Final está por iniciar en los próximos días.

Hasta el momento, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y se encuentran instalados en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por lo que todavía queda pendiente cuáles serán los otros dos equipos que los acompañarán en la última instancia del torneo.

De momento, hay dos enfrentamientos de los cuartos de final ya confirmados: Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

Mientras que el Toluca y los Tigres se encuentran esperando conocer a su próximo rival, que saldrá de los cuatro clubes que lograron evitar la eliminación.

Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas tendrán una nueva oportunidad de conseguir su boleto para la Liguilla, al haberse instalado en el Play-In.

Los Tuzos, los Xolos, los Bravos y los Felinos se lograron instalarse entre el sexto y el décimo lugar de la tabla general y se ganaron el derecho de tener otra posibilidad de formar parte de los ocho clasificados.

Por la posición en la tabla, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Tijuana vs FC Juárez y Pachuca vs .

El ganador del fronterizo se convertirá en el séptimo invitado de la Fiesta Grande, mientras que el perdedor jugará un nuevo partido y podrá buscar su boleto una vez más.

Su rival saldrá del equipo que se quede con la victoria en la otra serie, es decir, los Tuzos o los Felinos.

Cabe resaltar que los tres duelos del Play-In son eliminatorias a partido único en la casa del rival mejor ubicado en la clasificación general.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los duelos del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX?

  • Tijuana vs FC Juárez
  • Fecha: Jueves 20 de noviembre
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: Caliente TV/FOX One

  • Pachuca vs Pumas
  • Fecha: Jueves 20 de noviembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Hidalgo
  • Transmisión: Caliente TV/FOX One

