Liga MX Femenil: América y Tigres jugarán la final del Apertura 2025; será la cuarta definición por el título entre ellas

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya está definida. Por cuarta vez en su historia, América y Tigres se enfrentarán en la definición por el título en busca de su tercera y séptima estrella, respectivamente.

Será una final entre el primer lugar (Tigres) y el tercer lugar (América). Ambas instituciones, que suelen ser dos de las protagonistas en el futbol femenil mexicano, buscan romper una sequía de dos años sin títulos de Liga.

Para las Amazonas, las máximas ganadoras, será su final número 11, aunque desde el Apertura 2023 no se consagran. Esa vez, sus víctimas fueron las Águilas del América con un 3-0 en el resultado global.

Por su parte, será la final número 7 para el América, que busca sanar la herida de la última final perdida contra las Tuzas del Pachuca.

Tigres llega a esta final tras vencer 2-1 al Cruz Azul para un global de 3-2, y el América pasó por encima del Guadalajara en el Clásico Nacional con un global de 4-0; Jenni Hermoso y Diana Ordóñez liquidaron la serie en el Volcán, a pesar del descuento vía penalti por parte de Deneisha Blackwood, mientras que Nicki Hernández y luego Irene Guerrero, fueron quienes se aprovecharon de los errores en despeje de la portera rojiblanca Celeste Espino para eliminar a las Chivas.

En temporada regular se enfrentaron en el estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 15 y ganó Tigres por 2-1.

