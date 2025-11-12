Claudio Suárez le recuerda a Chivas que tiene la obligación de ser campeón en cada torneo

Las Chivas de Gabriel Milito sorprendieron a propios y extraños con el impresionante cierre de fase regular que tuvieron.

El Rebaño Sagrado ganó siete de los últimos ocho partidos; es decir, sumó 21 de las 24 unidades disputadas en ese lapso, números que le permitieron acceder a la Liguilla de manera directa.

De acuerdo con Claudio Suárez, en la Fiesta Grande, el equipo rojiblanco deberá demostrar que está para competir por el título del futbol mexicano, así como lo dicta su etiqueta de histórico.

“Yo, con Milito tenía mis dudas, pero creo que van bien. Me gusta su forma de jugar, es un equipo dinámico, con entrega y juventud, [pero] han cometido errores puntuales y perdieron partidos clave; en eso tienen que mejorar muchísimo y ser más constantes. En Chivas, la exigencia debe ser a tope, se les exige ser protagonistas”, señaló el Emperador, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El histórico exzaguero, quien defendió la camiseta del Guadalajara de 1996 a 2000, resaltó que la presión sobre su exclub es todavía más grande, “porque el odiado rival [América] ha estado ganando títulos y debe estar en esa competencia”.

Además, criticó que —en la cúpula rojiblanca— no promuevan la exigencia de ser competitivos y buscar el trofeo cada torneo, así como no saber “tener paciencia”, tanto con los futbolistas como con los cuerpos técnicos.

“Piensan que, si no salen campeones, no pasa nada, y yo creo que no [debe ser así]. Desde hace muchos años, han tomado malas decisiones desde arriba, estar cambiando constantemente de proyecto, traer gente de fuera [del país], dejar ir a jugadores importantes y que, en otros equipos, terminan dando buenos resultados. El equipo paga las consecuencias de las malas decisiones”, puntualizó Suárez, quien espera que las Chivas retomen el protagonismo lo antes posible.