América Femenil elimina a Chivas y se adueña del Clásico Nacional; enfrentará a Tigres en la final del Apertura 2025

América se adueñó del Clásico de México, convirtiéndose en finalista del Apertura 2025. Los goles de “Nicki” Hernández e Irene Guerrero eliminaron por 2-0 a Chivas, dejando un marcador global de 4-0. Por cuarta ocasión, lucharán contra Tigres en la búsqueda de la gloria definitiva.

Pese a que Alicia Cervantes “ilusionó” a la escuadra jalisciense con dos jugadas de peligro, éstas solamente se quedaron en promesas de gol. El estratega Antonio Contreras se limitó a observar cómo la Ciudad de México no se pintó de rojiblanco, sino de azulcrema, gracias a las atajadas de la guardameta Sandra Paños.

Las Águilas no tardaron en dar un golpe de autoridad: Nicolette Hernández abrió el marcador en el 32’ cuando remató desde fuera del área, encendiendo a la afición americanista en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras sus compañeras corrieron a darle un efusivo abrazo, a “Nicki” se le escapó una sonrisa. Aunque debían sostenerse y mantener un temple en el segundo capítulo del partido de vuelta, sabían que el boleto a la final del torneo prácticamente ya era suyo.

Sin embargo, a partir de ese momento, la desesperación se apropió de Chivas. Y terminó por costarles caro porque, una vez que sonó el silbatazo y nuevamente rodó el balón, América se encargó de sellar el destino del quinto Clásico Nacional que se vivió en unas semifinales de la Liga MX Femenil.

En el 56’, Irene Guerrero remató dentro del área y le dio a las Águilas su segundo gol. Las azulcremas reafirmaron su dominio puesto que —de las cinco veces que se han enfrentado en la penúltima instancia de los torneos cortos— cuatro han quedado en manos de las dirigidas por Ángel Villacampa.

Una noche de pesadilla para la arquera Celeste Espino, ya que cometió dos graves errores que terminaron por costarle el par de goles.

En la búsqueda de saldar una deuda de la que tienen pleno conocimiento y conquistar su tercera estrella, América se enfrentará a Tigres en la final del Apertura 2025.

El duelo significa la posibilidad de revancha para las Águilas puesto que, en un escenario similar, hace dos años sufrieron un doloroso fracaso ante las Amazonas en el Apertura 2023.

