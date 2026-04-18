Liga MX: Cruz Azul vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

El Cruz Azul se enfrenta al Tijuana en el inicio de la actividad sabatina del futbol mexicano.

La Máquina le hace los honores a los Xolos en el estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de olvidar el mal momento que atraviesa, tanto en Liga MX como en Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Nicolás Larcamón acumula siete partidos consecutivos sin poder ganar, en los dos torneos, con cinco empates y dos derrotas.

Además, todavía a media semana fue eliminado de la Concachampions, a manos de Los Angeles FC, tras perder (4-1) en el marcador global.

Por tal motivo, la escuadra celeste necesita regresar a la senda del triunfo, sobre todo para ganar confianza de cara a la Liguilla.

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De momento, el Cruz Azul se encuentra en la tercera posición de la tabla general, luego de la victoria de los Pumas sobre el Atlético San Luis.

Aunque, los tres puntos le permitirían regresar al segundo lugar de la clasificación, para seguir de cerca al superlíder: las Chivas.

El triunfo también sería importante para que se logre afianzar entre los cuatro primeros lugares y poder recibir, como local, los juegos de vuelta en la Fiesta Grande.

Enfrente, la Máquina tendrá a unos Xolos que ya se no pueden dar el lujo de dejar escapar unidades, si aspiran a ocupar un lugar entre los ocho primeros clasificados.

El conjunto de Sebastián Abreu se encuentra cerca de la zona de la Liguilla, con 18 puntos, por lo que debe ganar para estar en la lucha por los últimos boletos disponibles.

En caso de perder, la escuadra fronteriza se complicaría bastante su clasificación a la Fiesta Grande.

El Cruz Azul y el Tijuana se enfrentan en el estadio Cuauhtémoc esta tarde y el encuentro será transmitido por las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Tijuana