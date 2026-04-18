Cruz Azul llega con presión encima. La eliminación en Concacaf y una racha de siete partidos sin ganar encendieron las alarmas. Ahora, en la Jornada 15, buscan sacudirse ese momento contra Xolos y recuperar confianza.

La Máquina necesita puntos para asegurar su lugar en Liguilla en el Top 4, mientras que Tijuana se juega una de sus últimas cartas. Un empate le basta a los cementeros; los fronterizos no tienen margen de error.

El equipo de Nicolás Larcamón necesita reencontrarse con su mejor versión. Ese futbol que ilusionó al inicio del torneo hoy parece lejano. Recuperar esa memoria resulta clave si quieren llegar fuertes a la fase final.

La baja de Nicolás Ibáñez pesa en el ataque. Jugadores como Luka Romero y Amaury Morales podrían tener oportunidad. A pesar del momento, el grupo mantiene el respaldo total al técnico argentino. Erik Lira, capitán del equipo, dejó claro: “Estamos enfocados en lo nuestro, respaldo total a Nico y al cuerpo técnico”.

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