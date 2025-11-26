La Selección Femenil Mexicana de Flag Football supera a Estados Unidos y lidera el ranking mundial

El 2025 cerró de la mejor manera para la Selección Femenil Mexicana de Flag Football, equipo liderado por Diana Flores, que, luego de conquistar la medalla de oro en The World Games en Chengdu, China, tomó la punta del ranking mundial de la disciplina.

El combinado, que verá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 el debut de su deporte en el programa, convirtiéndose en una gran posibilidad de presea para el país, superó a grandes potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña.

Mediante una publicación en redes sociales, la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) hizo oficial el movimiento, recordando el gran legado del equipo mexicano, que en 2024 ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial celebrado en Finlandia.

"Estas nuevas clasificaciones mundiales reflejan perfectamente otro año récord para el Flag Football internacional, preparando el escenario para 2026 de la manera más espectacular. Es emocionante ver cómo las nuevas naciones, la ambición y la inversión están llevando la competencia a nuevos niveles, mientras todos esperamos con entusiasmo el debut olímpico del Flag Football en 2028", dijo el presidente de la IFAF, Pierre Trochet.

Con la nueva posición, México se coloca como el gran favorito para repetir y quedarse con la gloria en el Campeonato Mundial de Flag Football en 2026, que se celebrará en Alemania, del 13 al 16 de agosto.

Además del primer sitio en la categoría femenil, México también recibió buenas noticias en la rama varonil, en la que se encuentra en el tercer lugar, por debajo de Austria y Estados Unidos, que es la nación número uno.